Kapıkule'de tırların 18 kilometrelik kuyruğu

İhracat ürünlerini tırlarla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu artırdı.

18 KİLOMETRE KUYRUK

Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler tır parkı dışında yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da tır sürücüleri 9 kilometre kuyruğa neden oldu.

"GÜMRÜKTE GURBETÇİLERİN YOĞUNLUĞU VAR"

Gaziantep'ten yüklediği halı yükünü Kosova'ya götürmek için yola çıkan TIR sürücüsü Nadir Uğur, dün öğle saatlerinde sıraya girdiğini ve hala kuyrukta beklediğini söyledi. Geceleri uykusuz bir şekilde kuyrukta sırayı beklediklerini anlatan Uğur, "Dünden bu yana sırada bekliyoruz, yemek ve diğer ihtiyaçlarımız için bir alan yok. Tır parkı küçük tüm araçları almıyor, gümrükte gurbetçilerin de yoğunluğu var. Dolayısıyla böyle kilometrelerce kuyruk oluyor. Tır sürücüsü Ahmet Polat da gümrük içerisinde araçların mazot nedeniyle yoğunluğa sebep olduğunu belirterek, "Çok araç geliyor, gümrükte Tırlar mazot almak için bekliyor, işlemlerde yavaş herhalde, böyle kuyruk oluyor. Hiçbir ihtiyacımızı son 5 kilometreye kadar göremiyoruz, çünkü yollarda tesis bile yok. Burada 16-17 saattir bekleyen sürücüler var" diye konuştu.

"İKİNCİ TIR PARKI YAPILSIN"

İstanbul'dan Romanya'ya yük taşıyan sürücülerden Taner Işık, "Bizim evden sınır kapısı ve kuyruk stresimiz başlıyor. Bulgar da Türk tarafı çalışmıyor deniyor ama biz bunları istemiyoruz. Türkiye güçlü bir ülke, döviz kurları artmasına rağmen ihracatımız durmadı. Olmuyorsa ikinci tır parkı yapılsın. Elektronik sistem mutlaka hata verdiği durumlarda olur. Bunlar normal ama kısa sürede çözümlenmesi lazım. Bayram seyran gece gündüz demeden yollardayız" dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte sadece Kapıkule'de 1400 tırın giriş çıkış işlemi yapılırken, tır sürücülerinin bekleyişleri sürüyor.

