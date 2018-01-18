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Kapkaç çetesi aile yakalandı

Büyük İstanbul Otogarı ile cep otogarlarında, insanların uykulu olduğu saatleri seçen üç kardeş, üç amcaoğlu ve bir damattan oluşan kapkaç çetesi, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 18.01.2018 - 13:38..
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İstanbul'da son aylarda Büyük İstanbul Otogarı ile cep otogarlarında meydana gelen yankescilik olaylarının artması üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Polis otogarlarda bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde yankesicilik olaylarının aynı kişiler tarafından organize bir şekilde yapıldığını tespit etti.

Şüphelilerin otobüse binmeye ya da bir yakınını karşılamaya gelen vatandaşları bir süre takip ettikleri, ardından çevresini sardıkları ve fark ettirmeden cüzdanları çalarak kaçtıkları öğrenildi.

Kapkaç çetesi aile yakalandı

İNSANLARIN UYKULU OLDUĞU SAATLERİ SEÇİYORLAR

Şüphelilerin hırsızlıkları insanların uykulu olduğu sabah 06.00 ile 08.00 sırasında gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Aile boyu kapkaç çetesi yakalandı VİDEO

ÜÇ KARDEŞ ÜÇ AMCAOĞLU BİR DAMAT

Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Yankecilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Gebze ve Ümraniye'de 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aynı aileden Şakir K. (35), Zeki K. (36), Veysel K. (34), kardeşler ile amca cocukları Ali K.(38), Urfan K.(47), Yıldırım K.(33) ve ailenin damadı Bülent A. (42) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları, oturdukları Gebze'den çıkarak Bayrampaşa otogarına geldikleri öğrenildi. Sabah erken saatlerde İstanbul'a giriş yapan otobüsleri takip eden şüphelilerin, uyku sersemi olan yolcuların paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlendi.

Kapkaç çetesi aile yakalandı

ONLARCA SUÇ KAYITLARI VAR

Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre gözaltındaki şüphelilerin kasten yaralama, tehdit, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nafaka hükümlerine uymamak, yankesicilik gibi suçlardan onlarca kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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