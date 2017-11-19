taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Kaplumbağa görünümlü ev ve yapılış nedeni şaşırttı

Manisa'da bulunan Kaplumbağa ev görenleri ilk başta şaşkınlığa düşürse de hikayesi ile hayvanseverlerin takdirini kazanıyor.

19.11.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde bulunan kaplumbağa ev görenleri şaşkına çeviriyor. Uzaktan bakıldığında bir kaplumbağaya benzeyen evin hikayesi ise takdir edilesi.

Kaplumbağaları ölmeleri için ters çevirenlere kızan çiftçi Bekir Baykara, kaplumbağa şeklinde ev yaptı. İki yıl önce ölen Baykara'nın eşi Zeynep Baykara ve kızı Rahşan Sakarya, 55 metrekare olan iki oda ve bir salon şeklindeki "Kaplumbağa eve" gözü gibi bakıyor.

Kaplumbağa görünümlü ev ve yapılış nedeni şaşırttı

KAPLUMBAĞA ŞEKLİNDE EV

Toygar Mahallesi'ndeki kaplumbağa şeklindeki ev, görenleri şaşırtıyor. 55 metrekare büyüklüğünde, 2 oda 1 salondan oluşan evin hikayesi de şekli kadar dikkat çekiyor. İki yıl önce vefat eden çiftçi, 77 yaşındayken Bekir Baykara'ın üzeri kaplumbağa şeklindeki evi yapma hikayesini eşi Zeynep Baykara ve kızı Rahşan Sakarya anlattı.

Kaplumbağa görünümlü ev ve yapılış nedeni şaşırttı

Merhum Baykara'nın kızı 40 yaşındaki Rahşan Sakarya, babasının 1988'de evi yapmaya başladığını ve yıllarca yapımı için uğraştığını söyledi. Babasının tam bir hayvansever olduğunu ve hayvanlara eziyet edenlere inat olsun diyerek kaplumbağa evi yaptığını belirten Rahşan Sakarya, şöyle dedi:

"Kaplumbağalar sebze bahçelerine giriyor, zarar veriyor' diye halkımız kaplumbağaları ters çevirirmiş. Babam buna çok üzülürdü. 'Yapmayın, etmeyin' derdi. Kendince kaplumbağaları ters çeviren insanlara protesto amaçlı ve üzüldüğü için bu evi yaptı. Babam hayvanları, doğayı çok severdi. Burada kaplumbağa evin yanında aslan, koyun, tarlayı süren öküz heykelleri yaptı. Sanatsal bir ruhu vardı, çok severdi."

Kaplumbağa görünümlü ev ve yapılış nedeni şaşırttı

EVİ GÖRMEK İSTEYEN GELİYOR


Yaşamını çiftçilikle geçiren ve köyünden hiç çıkmayan Bekir Baykara'nın betona şekil vererek üzerini kapattığı kaplumbağa evinin yanı sıra betondan yaptığı çift süren öküzler, çoban ve aslanlar da ilgi çekiyor. Rahşan Sakarya, insanların babasının yaptıklarını merak ettiklerini ve yaşadıkları yere geldiklerini belirterek,

"Dışarıdan insanlar direk buraya geliyor. Babamın yaptıklarına bakıyorlar. İnsanların dikkatini çekiyor. Kaplumbağa evin her şeyini kendi elleriyle yaptı, işçi de tutmadı. Şekil verdi. Günlerce burada uğraşırdı. Onun hobisiydi. 1988 yılında başladı, 1997 yılında da evi bitirdi. Yazları burada kalıyoruz. İnsanlar geliyor, fotoğrafını çekiyor" diye konuştu.

KAPLUMBAĞA EV YAŞAYACAK

Babasının 2015'te yaşamını yitirdiğini söyleyen Rahşan Sakarya, artık evi kendisinin koruduğunu ve oğluna bırakacağını ifade etti. Sakarya, şunları söyledi:

"Babam; 2015 yılında vefat etti. Bu evin benim olmasını çok isterdi. Biz 5 kardeşiz. Mirasta da burası bana düştü. Şimdi burayı ben koruyorum. Çok mutluyum. Artık bu evi hep yaşatacağım. Ben de en çok sevdiğim oğluma vereceğim. Ev bu şekilde yaşayacak.

Böyle bir evde yaşamak çok güzel bir duygu olduğunu belirten Sakarya: "İnsan burada dinleniyor, huzur buluyor. Doğayla iç içeyiz. Diğer beton evlere bakıp bir de bu eve baktığımda şehirde çürüdüğümüz düşünüyorum. Babam Galatasaray taraftarıydı. Galatasaray UEFA Şampiyonu olduğu yıl betondan aslanlar yaptı. Babamın bir eğitimi yoktu. Köyden hiç çıkmamıştı. Burada doğdu, burada yaşadı. Çiftçilikle uğraştı. Bunları yaptı, bizlere de hatıra bıraktı." dedi.Kaplumbağa görünümlü ev ve yapılış nedeni şaşırttı

EŞİ SONRADAN SEVDİ


'Kaplumbağa evi' yapan Bekir Baykara'nın eşi 73 yaşındaki Zeynep Baykara ise başta evin yapılmasını istemediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bana kalsa; ona yaptırmayacaktım. 5 sene 'Yapmayacaksın' diyerek uğraştım. Buraya dünyanın parasını harcayıp, masraf etti. 'Sen sus, sonunda meşhur olacağım. Benim yaptıklarımı gelip çekecekler' diyordu. Ama göremedi. 'Ben ölürsem sana gelirler, seni çekerler' demişti. Dediği gibi oldu. 'Yapacağım' dedi, yaptı. Burayı çok seviyordu. İzmir'e gidip gezelim derdim. 'Yok yok benim denizim, plajım burası' derdi. Burada çamın altında akşama kadar otururdu.Kaplumbağa görünümlü ev ve yapılış nedeni şaşırttı

Sonradan kaplumbağa evi ben de sevdiğini belirten Sakarya, "Hayvanları çok severdi. Ufacık bir karıncanın ölmesini bile istemezdi. 'Hayvanlara eziyet ediyorlar' diyordu. 'Ben bunu yapacağım, millet ibret alsın' dedi. İnsanlar kaplumbağa evi görünce şaşırıyor. Yakın köylerden kaplumbağa eve bakmaya geliyorlar." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sarıyer'de halk otobüsü bariyerlere çarptı
İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait otobüs, kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkışan şoförü itfaiye kurtardı.
Sulak alanda tablo gibi manzara
Bodrum yakınlarında bulunan koruma altındaki Tuzla sulak alanına gelen flamingolar, seyir zevki yaratan görsellik ortaya çıkardı.
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Alanya'da şiddetli dolu yağışı
Antalya'nın Alanya ilçesine dolu yağdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

162
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

286
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

24
Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

11
Abdullah Avcı: Biz de şampiyonluğa oynuyoruz

Abdullah Avcı: Biz de şampiyonluğa oynuyoruz

21
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

13
Mönchengladbachlı Raffael'den muhteşem gol

Mönchengladbachlı Raffael'den muhteşem gol

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM