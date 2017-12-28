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Ayşe Güren'in Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı kitabı yayımlandı

Yazar, Ayşe Güren'in 'Kaptan Kâzım’ın Sağ Yanağı' kitabı Can Çocuk Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 09:40..
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"Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya” dizisinde genç okurları Ters Beşler’in düşündürücü ve komik maceralarıyla buluşturan Ayşe Güren, yine sıra dışı bir hikâyeyle okurların karşısında.

Ayşe Güren'in Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı kitabı yayımlandı

Üsküdar-Eminönü vapurunun yeni rotası Ege! Kaptan Kâzım’la yolculuk başlıyor, haydi siz de katılın Memnunlar Güvertesi’ne! Geçtiğimiz günlerde Can Çocuk Yayınları etiketiyle kitapsever çocuklarla buluşan Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı Güren'in yeni eseri. Merve Atılgan’ın illüstrasyonlarıyla keyifle okunacak kitabı, çocuklar çok sevecek.

Ayşe Güren'in Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı kitabı yayımlandı

Ayşe Güren

Yazar: Ayşe Güner

Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

Baskı yılı: 2017

Dili: 2017

Syf: 120

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D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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