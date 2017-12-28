Ayşe Güren'in Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı kitabı yayımlandı

"Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya” dizisinde genç okurları Ters Beşler’in düşündürücü ve komik maceralarıyla buluşturan Ayşe Güren, yine sıra dışı bir hikâyeyle okurların karşısında.
Üsküdar-Eminönü vapurunun yeni rotası Ege! Kaptan Kâzım’la yolculuk başlıyor, haydi siz de katılın Memnunlar Güvertesi’ne! Geçtiğimiz günlerde Can Çocuk Yayınları etiketiyle kitapsever çocuklarla buluşan Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı Güren'in yeni eseri. Merve Atılgan’ın illüstrasyonlarıyla keyifle okunacak kitabı, çocuklar çok sevecek.
Ayşe Güren
Yazar: Ayşe Güner
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Baskı yılı: 2017
Dili: 2017
Syf: 120
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