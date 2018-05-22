Onur Air açıklamasına göre, Onur Air’in 21 Mayıs akşamı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağında kalkıştan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hidrolik arızası meydana geldi.

Uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, büyük bir soğukkanlılıkla ön tekerlekleri açılmayan uçağı, yedek meydan olan Cidde’ye Uçuş Operasyon Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon çerçevesinde zorunlu iniş prosedürlerini sorunsuz uygulayarak burun üzeri indirdi.

Kaptan uçağı pist içerisinde tutmayı başararak, 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan burnu kanamadan tahliye olmasını sağladı.

Onur Air ve Suudi Arabistan yetkilileri, uçaktaki arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırırken, Airbus yetkililerinin Cidde’ye gelerek hidrolik kaçağının neren kaynaklandığını detaylı olarak inceleyeceği öğrenildi.

Kaptan pilotun soğukkanlılığı 151 kişiyi kurtardı

HAVADA TUR ATTILAR

Uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı’yla birlikte güvenli inişi sağlamak için yakıtı bitirmek amacıyla havada 3 saate yakın tur atarak ön tekerlekleri manuel olarak açmayı denedi. Sonrasında iniş kararı alan kaptan, ön tekerlekleri açılmadan TC-OCH kuyruk tescilli Airbus 330’u yerel saatle 21.50’de piste indirmeyi başardı.

YARALANAN OLMADI

Uçağı dik açıyla pist içerisinde tutmayı başaran ve pistten çıkmadığı için harici başka hasar oluşmayan uçaktan, yolcular kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, uçakta yaralanan olmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, "Uçağımız, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı hidrolik arıza sonrasında Cidde meydanına gerçekleştirdiği acil iniş sonrasında 141 yolcu ve 10 mürettebat uçaktan başarıyla tahliye edilmişlerdir. Uçağımızın kaptanlarının soğukkanlılığı sayesinde kimse yaralanmamıştır. Arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yetkililer tarafından yapılacak detaylı incelemeler sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır." ifadelerini kullandı.