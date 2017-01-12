Kar kalınlığı Edirne'de 47 santimetreye ulaştı

Edirne, kar ve soğuk havayla mücadeleye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar 4 gün tatil edilirken özellikle Çarşamba akşamı yaşanan yoğun kar yağışı dolayısıyla 213 köy yolu ulaşıma kapandı. 213 köyden 191’inin yolu İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla 7 saat içerisinde ulaşıma açılırken, 22 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca yollarda araçlarıyla mahsur kalan 89 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

4x4 ARAÇLARLA HASTALARA ULAŞILIYOR

İl Sağlık Müdürlüğü ise 4x4 medikal kurtarma araçları, kar paletli ambulanslar ve UMKE gönüllüleri ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını hizmete sokarak 17 hastanın sevki, 5 diyaliz hastasının diyaliz merkezlerine sevki ve riskli bulunan 18 gebenin sağlık kuruluşlarına nakillerini gerçekleştirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliğinden kent genelinde karla mücadelede çalışmaları hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri biri 8x8 amfibi paletli olmak üzere 7 araç ve 20 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İl Özel İdaresi ise Merkez, Havsa, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerini kapsayacak şekilde 4 greyder, 3 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 22 personel; 2’nci grup Uzunköprü ve Meriç ilçelerini kapsayacak şekilde 3 greyder, 3 kepçe, 1 bıçaklı kamyon, 1 kar makinesi ve 19 personel; 3’üncü grup Keşan, İpsala, Enez ilçelerini kapsayacak şekilde 3 greyder, 3 kepçe, 1 dozer ve 15 personel olmak üzere toplam 10 greyder 9 kepçe, 3 bıçaklı kamyon, 1 kar makinesi, 1 dozer ve 56 personel 24 saat usulüne göre çalışmalarını aralıksız sürdürdü" denildi.

4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde içerisinde 275 büyükbaş hayvan bulunan ağıl, çatısında biriken kar nedeniyle çökerken, 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yapılan müdahale ile diğer büyükbaş hayvanların güvenli alana alındığı bildirildi.