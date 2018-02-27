Kar ve don Avrupa'yı olumsuz etkiledi

İngiltere Meteoroloji Kurumu, ülkenin doğu ve güney bölgeleri, İskoçya ve Galler'i etkisi altına alan soğuk havanın bugün ve yarın adanın batı bölgeleri ve Kuzey İrlanda'yı da etkileyeceğini duyurdu.

BİRLEŞİK KRALLIK: SICAKLIĞIN -15'E DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bölgede nadir görülen karın İngiltere'nin bazı bölgelerinde 8, İskoçya'da 5 santimetreye ulaştığını açıklayan kurum, hava sıcaklığının bazı yerlerde eksi 15 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu.

Aşırı buzlanma ve tipi sebebiyle bazı bölgelerde risk oluştuğu belirtilirken, ülkenin güneyindeki Kent, Sussex ve Surrey bölgelerindeki okullar tatil edildi.

SOĞUK HAVA DALGASINA "DOĞU CANAVARI" ADI VERİLDİ

Ada genelinde etkili olan "Doğu canavarı" adlı aşırı soğuk hava dalgası, kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalara sebep oldu.

İngiliz polisi, bazı karayollarında zincirleme kazalar yaşandığını belirtirken, sürücülerin gerekli olmadığı takdirde yollara çıkmaması çağrısında bulundu. Demiryollarında ise yüzlerce sefer iptal edildi. Demiryolu firmaları dün gece boyunca boş trenleri kullanarak, rayların karla kaplanmaması için çalıştı.

Ulusal Demiryolundan yapılan açıklamada, seyahatlerin bugün, yarın ve Perşembe günü hava koşullarından etkilenmeye devam edebileceği belirtilerek, seyahat edeceklerin evden çıkmadan önce internetten trenlerin durumlarını kontrol etmeleri istendi.

Meteoroloji uzmanları, Birleşik Krallık'ta son 27 yılın en soğuk havasının önümüzdeki günlerde yaşanacağını vurgulayarak, yarın gece itibariyle İngiltere'nin doğu bölgeleri ile Kuzey İrlanda'da karın 20 santimetreye ulaşacağını, halkın ulaşımdaki aksamalara hazırlıklı olması ve daha fazla okulun tatil edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.





BULGARİSTAN: 8 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Bulgaristan'da yoğun kar yağışı ülkenin kuzey bölgelerini olumsuz etkiledi. Dobriç, Silistre ve Rusçuk kentleri ve civar bölgelerde ulaşımda sorunlar yaşandı. Rusçuk kentinde okullarda tatil edildi. EVN elektrik dağıtım şirketi, Kuzey Bulgaristan’da 8 bin kişinin geçici olarak elektriksiz kaldığını, ancak ekiplerin kısa sürede gerekli müdahalede bulunup arızaları giderdiğini duyurdu.

Bulgar meteoroloji uzmanları, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini kaydetti.

İTALYA: SARI ALARM İLAN EDİLDİ

İtalya'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi. Okulların tatil edildiği bölgeler arasında başkent Roma'nın yanı sıra doğudaki Abruzzo bölgesi, güneydeki Campania bölgesinin dağlık kısımları da yer aldı.

Lazio'nun kuzeyindeki Toskana bölgesinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle "sarı alarm" ilan edildi.

Başkent Roma'da kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı. Roma Belediyesi, kar yağışı ve şiddetli don tehlikesi sebebiyle bütün okulların tatil edildiğini, tarihi park ve anıtların da hava durumu iyileşene kadar kullanıma kapatıldığını duyurdu.

2012'den bu yana ilk kez kar yağan Roma'da demiryolu ulaşımı ciddi şekilde yavaşlarken, çevre bölgelerden merkeze ulaşım da olumsuz etkilendi. Kar yağışı, Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı'nda da sorunlara yol açtı.

Soğuk hava ve kar yağışı, İtalya'nın diğer bölgelerini de etkisi altına aldı.

Venedik'te şiddetli rüzgar sebebiyle Özgürlük Köprüsü'nde bir sütun pazar günü yola devrildi. Köprü, yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucunda tekrar trafiğe açıldı.

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste'de de rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye ulaştı. Torino'da kar yağışı nedeniyle Juventus-Atalanta maçı ertelendi.

MACARİSTAN: -6 İLE REKOR KIRDI

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gündüz sıcaklık eksi 6'ya düşerek rekor kırdı.

Açıklamada, bugüne kadarki en düşük gündüz sıcaklığının 26 Şubat 1986'da eksi 5 olarak ölçüldüğü hatırlatıldı.

Macaristan'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi de bulması bekleniyor.

HIRVATİSTAN: -40 HİSSEDİLİYOR

Balkan ülkesi Hırvatistan'da dün etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmeye devam edecek. Hırvatistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, ülke genelinde sıcaklığın hafta boyunca sıfırın altında seyredeceği ve kar yağışıyla birlikte rüzgarın da etkili olacağı belirtildi.

Başkent Zagreb'de hava sıcaklığı eksi 6 dereceye inerken, ülkenin batısındaki Zavizan Dağı'nda etkili olan kar yağışı ve kuvvetli rüzgar hava sıcaklığının eksi 40 hissedilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Delnice şehrinde ise 1984 yılında 175 santimetre ölçülen kar kalınlığının bu sabah 182 santimetreye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Hırvatistan genelinde etkili olan kar ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Sağlık Kurumu yetkilileri halka zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

BOSNA HERSEK: KAR KALINLIĞI 188 SANTİMETRE

Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te de soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde etkisini göstermeye devam edecek.

Başkent Saraybosna'da hava sıcaklığı eksi 11 dereceye düşerken, Saraybosna yakınlarındaki Bjelasnica Dağı'nda kar kalınlığı 188 santimetreye ulaştı.

Bosna Hersek'in kuzey kesimlerinde de hava sıcaklığı ekside seyrederken, ülke genelindeki bazı kantonlarda okullar tatil edildi.

Fotoğraf: Belarus (Reuters)

SIRBİSTAN: OKULLARA 2 GÜN TATİL

Sırbistan'da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirlerde karayolu ulaşımında sorunlar yaşanırken, Sırbistan'ın Brus şehrinde okullar iki gün tatil edildi.

Sırbistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği ifade edilirken, başkent Belgrad'daki hava sıcaklığının eksi 8 olduğu kaydedildi.

YUNANİSTAN: KANAL 15 GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI

Yunanistan'da, dünden itibaren etkili olan fırtına ile birlikte şiddetli yağmur ve yoğun kar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde zorluklar yaşanırken, Thessalya bölgesindeki Kalambaka ilinde acil durum ilan edildi.

Yunan basını, Kalambaka ve Trikala bölgelerinde nehirlerin taştığını, enerji hatlarının ve ulaşım altyapısının zarar gördüğünü, Pialia köyünde ise bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Fotoğraf: İsviçre (Reuters)

Aşırı soğuklar nedeniyle buzlanma görülen Makedonya ve Batı Trakya bölgelerindeki birçok ilde okullar tatil edilirken, Mora Yarımadası’ndaki Korint Kanalı’nda geçişlerin heyelan nedeniyle 15 günlüğüne askıya alındığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Selanik'teki Uluslararası Makedonya Havalimanı'nda bazı uçuşların iptal edildiği, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) ilinde ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

İSPANYA: DALGALAR 6 METRE YÜKSELİĞE ULAŞTI

Soğuk hava dalgası, İspanya'da da etkisini kar, yağmur ve fırtına ile gösterdi. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Katalonya’daki kar yağışının ardından soğuk hava dalgası, ülkenin içlerine ve kuzeye doğru ilerlemeye başladı.

Ulusal Meteoroloji Ajansının açıklamasına göre, 20 kentte kar alarmı verilirken, kar seviyesinin 6 santimetreyi bulması beklenen Lugo, Ourense, Valencia and Castellan’da turuncu alarm durumuna geçildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Coruna’da ise fırtınanın etkisiyle dalgaların yüksekliğinin 6 metreyi bulacağı ifade edildi.

Başkent Madrid’de yağmur, yakın çevrelerde kar yağışının beklendiği açıklandı. Yetkililer, halktan Madrid’de toplu taşıma araçlarını kullanmasını istedi.

BELÇİKA: UÇAK SEFERLERİNDE İPTALLER

Belçika genelini etkisi altına alan Sibirya soğukları günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yerlerde eksi 10 dereceyi bulan soğuklar, kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Aşırı buzlanma nedeniyle Brüksel Uluslararası Havalimanı'nda bazı seferler ertelendi.

Soğukla mücadele için ülke genelinde "sarı alarm" verildi.

İSVEÇ: 30 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA

İsveç genelinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Aşırı kar ve tipi nedeniyle başkent Stockholm'de 30 aracın dahil olduğu trafik kazası meydana geldi. Kazada İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in makam aracının da bulunduğu bildirildi. Kazada yara almayan Löfven’in aracının zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan ülke genelinde uçak ve tren seferlerinde aksamalar yaşanırken dünkü trafik kazalarında üç kişinin öldüğü bildirildi.