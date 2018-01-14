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Kara Akbabaların nesli tükenmekten kurtarıldı

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kara Akbaba türü yapılan koruma neticesinde kurtarıldı.

İHA | 14.01.2018 - 19:03..
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Kızılcahamam ormanlarında yaptıkları çalışmalarla yaban hayatın korunmasına destek veren Dede Doğa Team ekibi, özellikle kış aylarında yiyecek bulma imkanı olmayan hayvanlar için doğaya yem bırakarak nesillerini sürdürmelerine katkı sağlıyor.

"8 ÇİFTTEN 30 ÇİFTE YÜKSELDİ"

Dede Doğa Team ekibinden Doğanay Vural, 4-5 yıl önce Kızılcahamam’da yapılan araştırmalarda Kara Akbaba sayısının 8 çift civarında olduğunu, yapılan çalışmalar sonucunda bu sayının bugün 30 çifte yani 60 bireye kadar yükseldiğini söyledi. Hayvansever Doğanay Vural, “Genelde haftada 3 günde bir boş bırakmadığımız yaban hayatı geliştirme sahamıza bir haftalığına ara vermiştik. Malum yiyecek leşler bitince Kara Akbabaların hepsi bir araya toplanmış. Bugün ise geldiğimizde bizi bekleyen bu güzelliklerle karşılaştık. Yaklaşık 60 tane. Çok heyecan ve gurur verici” dedi.

Kara Akbabaların nesli tükenmekten kurtarıldı

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