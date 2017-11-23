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Kara Cuma (Black Friday) nedir

Kara Cuma, indirimli alışveriş festivali olarak kutlanılan bir gündür.

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Kara Cuma, 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Kara Cuma (Black Friday) festivali ABD’de başladı, daha sonra Kanada ve İngiltere’ye ardından da tüm dünyaya yayıldı.

ÇIKIŞI HAKKINDA İKİ SENARYO VAR

Bu günün çıkışı hakkında ise iki söylenti var. Birincisi; Philadelphia'da 1961 yılında gazetelerde ilk defa duyulan Black Friday'de amaç alışveriş sebebiyle oluşan yoğun trafik ve kaos ortamıydı.

Ancak sonrasında ise Black Friday dünyada akıllıca kullanılan bir pazar haline geldi. Walmart gibi mağazalar kapılarını müşterilerine Black Friday'e özel erken saatlerde açarak hem insanlar için özel indirimlerle olumlu bir geri dönüş alırken hem de ciddi bir kazanç elde ediyorlar.

Kara Cuma (Black Friday) nedir

ŞÜKRAN GÜNÜ

Diğer senaryoya göre ise Şükran Günü, perakendecilerin kâra geçtiği tatil döneminin başlangıcı olarak tanımlanıyor.

1980'lerin başında perakendeciler ocak ayından kasım ayına kadar olan süreçte zarar ediyorlardı ve kârlarının çoğunu Şükran Günü ile başlayan tatil sezonuyla birlikte yapmaya başlıyorlardı.

Kara Cuma (Black Friday) nedir

İNDİRİMLER YÜZDE 90'LARA ULAŞIYOR

İndirim oranlarının bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabildiği bu alışveriş festivaline özel, ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar.

EN FAZLA SATIŞ ONLİNE YAPILIYOR

E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Kara Cuma satışları da internet üzerine taşındı. Geçtiğimiz yıl festival günü en fazla satış internet üzerinden yani online olarak gerçekleşti.

24 KASIM'DA TÜRKİYE'DE

Black Friday (Kara Cuma) ülkemizde de her yıl düzenlenmektedir. Bu yıl 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

Kara Cuma (Black Friday) nedir

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