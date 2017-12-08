Kara delikler hakkında bilim dünyasını şaşırtan tespit

ABD'nin Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kanarya Adaları'ndaki Büyük Kanarya Teleskobuyla (GTC) yaptıkları gözlemlerde Dünya'dan 8 bin ışık yılı uzaklıktaki "V404 Cygni" adlı kara deliğin etrafında, daha önceki tahminlerden 400 kat az manyetik enerji bulunduğunu belirledi.

KARA DELİĞİN ETRAFINDAKİ ÇEKİM ETKİSİ DÜŞÜK ÇIKTI

Teleskobun gelişmiş kızılötesi kamera ekipmanıyla ölçümler yapan bilim adamları, kara delikte 2015 yılında birkaç hafta süren jet akımlarını kayda aldı. Bilim adamları bu süreçte kara deliğin etrafındaki manyetik alanın kütle çekim etkisinin oldukça cüzi olduğunu tespit etti.

V404 Cygni'nin gökyüzündeki konumu

"KARA DELİK" BİLMECESİNDE YENİ BİR UFUK

Ölçümlerin, bilim adamlarını yarım yüzyıldır meşgul eden, kara deliklerin nasıl dev boyuttaki gök cisimlerini etrafındakilerle yutarken, parçacık akımlarını, ışık hızında geri püskürttüğü sorusuna yanıt verebilmek açısından yeni ufuk sağladığı belirtildi.

Bulguların maddenin ekstrem koşullardaki davranış tarzına dair bilgimizi genişleteceği, nükleer füzyon enerjisinden küresel konumlama sistemi (GPS) teknolojisine kadar geniş alanda uygulama için pratik fayda sağlayacağı kaydedildi.

"BİLDİĞİMİZ BİRÇOK ŞEY TERS YÜZ OLDU"

Araştırmanın yazarlarından Florida Üniversitesi Astronomi Profesörü Stephen Eikenberry, "Yaptığımız ölçümlerden sürpriz biçimde düşük sonuçlar çıkması, parçacık akımlarını güçlü manyetik alanların yarattığı varsayımıyla üretilmiş daha önceki teorik modeller üzerinde yeni kısıtlamalar yaratacak. Bu bizim için beklenmedik bir şeydi. Bildiğimiz birçok şey ters yüz oldu." dedi.

Araştırmaya önderlik eden Florida Üniversitesi doktora öğrencisi Yiğit Dallılar da "Bu bir bilim adamının kariyerinde bir ya da iki kez karşılaşabileceği bir olay. Keşif, evrenin nasıl işlediğini anlama yolunda atılmış yeni bir adım." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.