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Karabük ve Safranbolu 15 dakikada yağmura teslim

Sağanak yağış geç saatlerde Karabük ve Safranbolu'yu vurdu. 15 dakikada yollar dere yatağına döndü.

İHA | 06.09.2018 - 03:44..
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Şiddetli gürültüsü ile birlikte aniden bastıran yağış Safranbolu’da yolları dere yatağına çevirirken, bazı sitelerin girişlerini ise adeta göle döndü.

Karabük ve Safranbolu 15 dakikada yağmura teslim


KASTAMONU YOLUNDA ARAÇLAR KALDI

15 dakika boyunca etkili şiddetli yağış sonrası Safranbolu’da metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, Karabük merkez de ise metrekareye 11 kilogram yağış düştü. Yağışın en çok etkilediği Safranbolu’da kaldırım duvarları adeta şelale görüntüsüne büründü.

Karabük - Safranbolu karayolu ile Karabük - Kastamonu yolunda su birikintileri sonucu bazı araçlar geçmekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış yolları dere yatağına çevirdi VİDEO


Karabük ve Safranbolu 15 dakikada yağmura teslim


Karabük ve Safranbolu 15 dakikada yağmura teslim


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