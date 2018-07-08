Karabük'de Roma döneminden gözyaşı şişeleri bulundu

Yenice Belediyesi ekipleri, Yirmibeşler Mahallesi'nde yol çalışması yaptığı sırada, tarihi taş sandık mezara rastladı.

GÖZYAŞI ŞİŞELERİ ÇIKTI

Olay yerine çağrılan polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, kazı sırasında tahrip olan mezardan çıkan tarihi eserlere el koydu. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sandık mezarın içinden gözyaşı şişesi olduğu belirtilen şişeler çıktı.

YETKİLİLER İNCELEME YAPACAK

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Cenevizlilerin bir dönem Yenice'de hüküm sürdüğünü belirterek, belediye ekiplerinin, yol çalışması yaptığı sırada, tarihi mezarın ortaya çıktığını ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini söyledi. Başkan Çaylı, yarın yetkililerin gelerek, alanda inceleme yapacağını kaydetti.