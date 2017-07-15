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Karabük'te 15 Temmuz yürüyüşü

Karabük'te Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyesi 500 kişi, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

15.07.2017 - 17:25
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Kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde darbe girişiminde şehit olanların fotoğrafları ile Türk bayrağı bulunan önlük giyerek Zonguldak Caddesi’nde toplandı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ" SLOGANI ATTILAR

Grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Katiller bir gün hesap verecek’ sloganları atarak Kemal Güneş Caddesi’ne yürüdü. Burada hep birlikte 249 şehidin isimleri tek tek anons edildi.

Karabük'te 15 Temmuz yürüyüşü

"BU MİLLETİ PKK, DEAŞ VE FETÖ İLE YIKAMAYACAKSINIZ"

Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, 15 Temmuz darbe girişiminin emperyalistlerin uzun zamandır sergiledikleri kirli oyunların yeni perdesi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"FETÖ, bu oyunda senaryonun gereğini yapan bir aktördür. 'Üst akıl' dediğimiz küresel terör şebekesi, küresel faiz lobisi, küresel emperyalist çete 15 Temmuz’da yenildi. Bütün tezleri çöktü. FETÖ’cü darbecilere sahip çıkan, kucak açan ülkelere de buradan sesleniyoruz. Bu milleti PKK ile DEAŞ ile yıkamadınız, FETÖ ile de yıkamayacaksınız. Artık darbelerle millete baş eğdirme devri 15 Temmuz'la kapanmıştır. Üst aklın yeni tezgahlarına akıl ve iman ile karşı koyacağız.’’

Karabük'te 15 Temmuz yürüyüşü

YÜRÜYÜŞ KUR'AN-I KERİM OKUNARAK SONA ERDİ

Kuran-Kerim okunması ardından etkinlik sona erdi.

Karabük'te 15 Temmuz yürüyüşü

Karabük'te 15 Temmuz yürüyüşü

Karabük'te 15 Temmuz yürüyüşü

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