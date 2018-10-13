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Karabük'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta 2 TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA | 13.10.2018 - 16:00..
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TIR

Ankara yönüne giden Saadettin Bilicioğlu (53) idaresindeki 74 BU 636 plakalı toz kömür yüklü TIR, kavşaktan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı öne sürülen Mustafa Özkök (50) idaresindeki 41 V 1168 plakalı konteyner yüklü tıra çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü Bilicioğlu ve yanında bulunan Ramazan Işık (39) ile kabin bölümü yola düşen tır sürücüsü Özkök yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerinde yardımıyla kabin camlarının kırılması ile araçtan çıktı ve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri, ulaşıma kapanan yolda önlem aldı. Ulaşım kontrollü olarak yan yoldan sağlandı. Karayolları ekipleri yola dökülen kömürü temizledi. Kaza anı ise Organize Sanayi girişindeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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