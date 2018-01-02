Karabük'te ahşap restoran yangında kül oldu

Adapazarı'nda umreye gitmek ve yeniden evlenmek için 13 bin 500 lira biriktiren 77 yaşındaki Fehmi Altun birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

Umre ve evlilik için biriktirdiği parayla dolandırıldı

Maltepe Fındıklı'da bir baba 2 ve 4 yaşlarındaki 2 kızını öldürüp intihar etti. Olayı öğrenen anne ise sinir krizi geçirdi.

Van'da çekilen görüntülerde bir erkek yanındaki kadına "ayıptır" demesine rağmen bebeğin yanında tekmeler attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatını verenler için TBMM'ye vergi indirimi yapılması önerisinde bulundu.

Metropolis Antik Kenti'nde bir aileye ait kemik parçaları ile çeşitli hediyelerin yer aldığı oda mezarlar bulundu.

1 Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu Gazeteci Nevzat Çiçek, İran'da yaşanan olaylarla ilgili devrik Şah Pehlevi'nin ardıllarının protestolara, sosyal medyayı da kullanarak destek verdiğini söyledi.

2 İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı İran'da meydana gelen olaylar her ne kadar yerel siyaseti etkilese de, dış politika da teyakkuz halinde. İran'da yaşanan olaylara Rusya, ABD, Almanya, Türkiye ve İsrail'den farklı tepkiler yükseldi.

3 ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde destek alan göstericiler, İslam karşıtı sloganlar atmaya başladı.

4 Yine Almanya yine taciz Almanya'da bir yeni yıl klasiği haline gelen taciz olayları, yine meydana geldi. Taciz olaylarına karşı alınan önlemlere rağmen 19 kişinin tacize uğradığı belirtildi.

5 Köln Merkez Camii'ne yoğun ilgi Yaklaşık 6 ay önce ibadete açılan Köln Merkez Camii, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın her yerinden gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

6 İran'daki olaylarla ilgili Hamaney'den ilk açıklama Ülkede 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin sessizliğini bozan İran'ın dini lideri Hamaney, düşmanlarının ülkede isyan çıkarttığını söyledi.