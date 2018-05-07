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Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

Karabük'te elektrikli araç kullanan engelli sürücü, bir otomobile arkadan çarptı. Yaralanan engelli sürücü tedavi altına alındı.

İHA | 07.05.2018 - 01:05..
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Yaptığı kazada elektrikli aracından düşen, belden aşağısı felçli kadının yardımına çevredeki insanlar koştu. Otomobilin sürücüsü ise kazayı sonradan fark edip kaza yerine geldi.

Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYI FARK ETMEDEN DEVAM ETTİ

Karabük - Safranbolu karayolu Namal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Dilek Arı’nın kullandığı elektrikli engelli aracı, Safranbolu istikametinden gelmekte olan Kutay Yenidoğan yönetimindeki 78 SU 036 plakalı otomobilin arka tamponuna çarptı.

Kazayı gören bazı vatandaşlar yolda yatan engelli kadını ayık tutmak için yüzüne su vurarak ambulansın gelmesini bekledi.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine gri bir aracın çarptığı bilgisi verilirken, kazaya karışan genç sürücü koşarak olay yerine geldi. Polislere kazayı kendisinin yaptığını ve müzik dinlediğinden çarpma sesi duymadığını söyledi.

Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu


"ARACIMI BIRAKMAYIN"

Olay yerine gelen 112 ekiplerince sedyeye alınan Arı, çevresindekilere engelli aracına sahip çıkılmasını isteyerek yakınlarını bilgi verilmesini istedi.

Ambulansa konulan engelli sürücü Arı, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

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