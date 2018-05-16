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Karabük'te geleneksel ramazan etkinlikleri başlıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleri başlıyor.

İHA | 16.05.2018 - 13:12..
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Safranbolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikler, Aşığı Tokatlı SAKEM de verilecek iftar yemeği sonrası Misak-i Milli Demokrasi Meydanında Murat Belet’in İlahi Konseriyle başlayacak.

Karabük'te geleneksel ramazan etkinlikleri başlıyor

HER AKŞAM FARKLI BİR ETKİNLİK

Ramazan ayı süresince her akşam farklı bir etkinliğin gerçekleşeceği Misak-i Milli Demokrasi Meydanında, Ramazan sohbetleri, ilahi dinletileri, tasavvuf konseri, sema gösterisi, halk müziği konserlerinin de yer aldığı programlar ramazan akşamlarında vatandaşlarla buluşacak.

HER AKŞAM BİR MAHALLEDE İFTAR YEMEĞİ

Safranbolu Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel ramazan etkinliklerine tüm vatandaşları davet eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer: “Ramazan ayı, toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, yardımlaşma, mutluluk, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir aydır” dedi.

Ramazan ayı boyunca her akşam bir mahallede iftar yemeğinin verileceğini de ekledi.

ÜRKMEZER'DEN RAMAZAN MESAJI

Ürkmezer, Ramazan ayının, kaygıları ve sıkıntıları geri plana attığını, sevginin, saygıyı ve hoşgörüyü pekiştirdiğini, insan ilişkilerinin güçlendirdiğini belirterek, “Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Ramazan ayının tüm İslam âlemine, milletimize ve Safranbolu’muza bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.


Karabük'te geleneksel ramazan etkinlikleri başlıyor

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