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Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

Karabük'te traktör ve orman işçilerini taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

DHA | 04.02.2018 - 01:00..
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Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerini atşıyan kamyon devrildi. Kasasında traktör ve işçileri taşıyan kamyonun ters dönmesi sonucu 2 işçi ölürken, 12 kişi de yaralandı.

Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

2 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Orman işçilerini ilçe merkezine götüren ve kasasında traktör bulunan Mehmet Aydın yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre yolun kenarında yumuşak toprağın kayması sonucu 7 metreden şarampole yuvarlandı. Kazadan yaralı kurtulan işçilerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51) olay yerinde öldü.

Yaralanan sürücü ve 11 işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasıyla çıkarılan cenazeler Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

Karabük'te işçileri taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü 12 yaralı

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