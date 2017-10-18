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Karabük'te pompalı tüfekli saldırı: 4 yaralı

Karabük'te otomobil ile gelip büfe sahibiyle tartışan kişiler, büfe sahibi ve arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı.

18.10.2017 - 02:31
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Karabük'te tekel büfesi işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünsal, otomobilden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Karabük'te pompalı tüfekli saldırı: 4 yaralı

BÜFE ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre tekel büfesinin karşısına otomobille gelen Burhan Ç., Yasin Ç. ve Murat A., büfe işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünal ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Karabük'te pompalı tüfekli saldırı: 4 yaralı VİDEO

Karabük'te pompalı tüfekli saldırı: 4 yaralı

OTOMOBİL İÇİNDEN ATEŞ AÇTILAR

Tartışma sırasında otomobilin içerisinden tekel büfesine doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Eryüksel ile Selim Kaya ve Hakan Ünal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerden Burhan Ç. ve Murat A. yakalanırken, Yasin Ç. aranıyor. Soruşturma sürdürülüyor.

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