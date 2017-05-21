taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Karabük'te sis lambaları kullanan sürücülere ceza

Polis ekipleri, Karabük kent merkezinde yaptığı yol denetiminde sis olmadığı halde sis farı kullanan 15 sürücüye 1425 lira ceza kesti.

21.05.2017 - 12:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki kontrol noktasında durdurdukları araçları kontrol ederek sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ettiler.

SİS FARINI BOŞ YERE KULLANANLARA CEZA

Polis ekipleri tarafından sis olmamasına rağmen sis lambalarını kullanan sürücülere para cezası kesildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden biri "Bende sis farı, farlarla birlikte yanıyor, çözemedim hala" diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken başka bir sürücü de "Araba yeni ilk defa biniyorum. Sis farının nasıl açılıp kapandığını vallahi bilmiyorum. Sis farının ne olduğunu bilmiyorum." diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

Karabük'te sis lambaları kullanan sürücülere ceza

15 SÜRÜCÜYE 1425 LİRA CEZA KESİLDİ

Yaklaşık 1.5 saat süren denetimde 15 sürücüye gerekli olmadığı halde sis farı yakmaktan 1425 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te sis lambaları kullanan sürücülere ceza

Karabük'te sis lambaları kullanan sürücülere ceza

Karabük'te sis lambaları kullanan sürücülere ceza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

78
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

131
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

87
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

60
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

39
Ankara'da 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

Ankara'da 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

26
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM