Karabük'te sis lambaları kullanan sürücülere ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki kontrol noktasında durdurdukları araçları kontrol ederek sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ettiler.

SİS FARINI BOŞ YERE KULLANANLARA CEZA

Polis ekipleri tarafından sis olmamasına rağmen sis lambalarını kullanan sürücülere para cezası kesildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden biri "Bende sis farı, farlarla birlikte yanıyor, çözemedim hala" diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken başka bir sürücü de "Araba yeni ilk defa biniyorum. Sis farının nasıl açılıp kapandığını vallahi bilmiyorum. Sis farının ne olduğunu bilmiyorum." diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

15 SÜRÜCÜYE 1425 LİRA CEZA KESİLDİ

Yaklaşık 1.5 saat süren denetimde 15 sürücüye gerekli olmadığı halde sis farı yakmaktan 1425 TL idari para cezası kesildi.









