taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.850
USD
3,8266
EURO
4,4587
ALTIN
156,91
PETR
60,8100

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Safranbolu'da 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda asayiş kursuna katılan bin 900 uzman erbaş mezun oldu.

03.11.2017 - 14:09
  1. Haberler
  2. Gündem
Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda asayiş kursuna katılan bin 900 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Komutanlıktaki 24'üncü Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Kapanış Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

YOĞUN EĞİTİM DÖNEMİ

Törende konuşan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, yoğun bir eğitim dönemi geçirildiğini söyledi.

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

"BAŞARINIZDAN ŞÜPHEM YOK"

Bundan sonra ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunmasında üstün görev anlayışı, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan jandarma teşkilatının çeşitli birliklerinde kursu tamamlayanların görev alacağını ifade eden Çakmak, "Sizlerin bu birliklerde çok başarılı olacağınızdan asla şüphem yoktur. Aldığınız eğitim, bu görevleri başarmak için yeterlidir. Meslek hayatınız boyunca ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetiniz. Kanunlara ve nizamlara mutlak itaat ediniz." diye konuştu.

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

BİRİNCİ BİTİREN UZMAN ERBAŞ..

Daha sonra kursu birinci bitiren uzman erbaş, yaş kütüğüne ismini çaktı.

Kurslarda başarılı olanlara, Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel tarafından belgeleri verildi.

Kursa katılan uzman erbaşların hazırladığı gösterinin ardından tören geçişi yapıldı.

Uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

İlginizi Çekebilir
15 Temmuz gazisinden sanığa: 'Bu beni vurdu'
15 Temmuz gazisi kendini vuran 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesiyle yüz yüze geldi: "Bu beni vurdu." dedi.
Mimarlar Odası AKM'nin yıkılmasına karşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra açıklama yapan meslek odaları ve bazı sendikalar, AKM'nin yıkılmasının suç olduğunu ifade etti.
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in yerli otomobil rahatsızlığı
Erdoğan'ın isteğiyle harekete geçen Babayiğitler; yerli otomobil için imzaları attı, terör örgütünün siyasi kanadı takoz olmaya çalışıyor.
Şile'de batan gemide 1. kaptanın olmadığı ortaya çıktı
"Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı, aramaların 3'üncü gününde kaptanın gemide olmadığı öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

292
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

111
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

151
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

103
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

74
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM