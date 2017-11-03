Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda asayiş kursuna katılan bin 900 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Komutanlıktaki 24'üncü Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Kapanış Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

YOĞUN EĞİTİM DÖNEMİ

Törende konuşan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, yoğun bir eğitim dönemi geçirildiğini söyledi.

"BAŞARINIZDAN ŞÜPHEM YOK"

Bundan sonra ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunmasında üstün görev anlayışı, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan jandarma teşkilatının çeşitli birliklerinde kursu tamamlayanların görev alacağını ifade eden Çakmak, "Sizlerin bu birliklerde çok başarılı olacağınızdan asla şüphem yoktur. Aldığınız eğitim, bu görevleri başarmak için yeterlidir. Meslek hayatınız boyunca ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetiniz. Kanunlara ve nizamlara mutlak itaat ediniz." diye konuştu.

BİRİNCİ BİTİREN UZMAN ERBAŞ..

Daha sonra kursu birinci bitiren uzman erbaş, yaş kütüğüne ismini çaktı.

Kurslarda başarılı olanlara, Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel tarafından belgeleri verildi.

Kursa katılan uzman erbaşların hazırladığı gösterinin ardından tören geçişi yapıldı.

Uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.