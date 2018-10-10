Karabük'te yangın; 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydınlıkevler Mahallesi Pala Dede Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında ardiye olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük’te 5 katlı apartmanda yangın çıktı VİDEO



HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın üst katlarında oturan 8'i çocuk toplam 18 kişi dumandan etkilendi. Ekipler tarafından binadan çıkarılan 18 kişi ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı.