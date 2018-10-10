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Karabük'te yangın; 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 8'i çocuk 18 kişi tedavi altına alındı.

AA | 10.10.2018 - 04:29..
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Aydınlıkevler Mahallesi Pala Dede Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında ardiye olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük'te yangın; 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük’te 5 katlı apartmanda yangın çıktı VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın üst katlarında oturan 8'i çocuk toplam 18 kişi dumandan etkilendi. Ekipler tarafından binadan çıkarılan 18 kişi ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Karabük'te yangın; 18 kişi hastaneye kaldırıldı

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