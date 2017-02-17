Karacadağ’da 200 kişi mahsur kaldı

Oyuncu Meltem Cumbul, kimsenin okumadığı Cumhuriyet gazetesi daha fazla satılsın diye başlatılan kampanyaya dahil oldu.

5

Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

Sözcü gazetesini çıkaran gruba ait olan mizah dergisi Gırgır, Hz.Musa ile ilgili skandal bir karikatür yayınladı ve tepkilere neden oldu.