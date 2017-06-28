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Karaciğer nakli bekleyen hastayı, oğlu kurtardı

İzmir'de karaciğer tedavisi gören 47 yaşındaki Mehmet Dağyar, 23 yaşındaki oğlu Dağıstan Dağyar'ın ciğeriyle hayata tutundu.

28.06.2017 - 09:44
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Muş'un Bulanık İlçesi'nde oğlu Dağıstan Dağyar ile dönercilik yapan 5 çocuk babası Mehmet Dağyar, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Buradaki kontrol ve testlerde karaciğerinden rahatsız olduğu belirlendi.

Karaciğer nakli bekleyen hastayı, oğlu kurtardı

"CANIM CİĞERİM" DEDİĞİ OĞLU KURTARDI

4 ay önce hastaneye giden Mehmet Dağyar'a, yaşamasının karaciğer nakline bağlı olduğu söylendi. 23 yıl boyunca "Canım ciğerim" dediği oğlu Dağıstan Dağyar, babasının tedavisi için internet üzerinden araştırma yaptı, çevresinden gelen tavsiyeler üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, nakil için başvuruda bulundu. İzmir'deki kontrollerde de nakil olması gerektiği saptanan Dağyar için, uygun karaciğer aranmaya başlandı. Ancak bu sırada babasının kadavradan uygun karaciğer bekleyip zaman kaybetmesini istemeyen oğlu Dağıstan Dağyar, gönüllü verici oldu.

Karaciğer nakli bekleyen hastayı, oğlu kurtardı

BABASINA CİĞERİNİ VERDİ

Testler sonrasında Dağıstan'ın babasına karaciğer verebileceği saptandı. Geçen 20 Haziran'da Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu'nun yönetimindeki ekibin başarılı operasyonuyla, Dağıstan'ın karaciğerinin bir bölümü alınıp, babasına nakledildi. Bir gün yoğun bakım ünitesinde yatırılan baba ile oğlu, ardından servise alındı. Hastanede tedavileri birlikte süren, baba oğulu, diğer yakınları da yalnız bırakmadı.

"OĞLUMA ÇOK MİNNETTARIM"

Büyük fedakarlıklarla büyüttüğü oğlu Dağıstan'ın elini hiç bırakmayan Mehmet Dağyar, kendisine yeni bir hayat sunan oğluna minnet duyduğunu söyledi. Mehmet Dağyar, "4 aydır rahatsızdım. O askere gidip gelmişti. Oğlum araştırmış bu hastaneyi tavsiye etmişler. Ben oğluma çok minnettarım. Kendi iradesiyle karaciğerini verdi. Baba olarak en büyük değeri, hediyeyi verdi." diyerek duygularını paylaştı.

Karaciğer nakli bekleyen hastayı, oğlu kurtardı

"BABAMI DÜŞÜNDÜM, KENDİMİ DEĞİL"

Babasının hasta olmasına dayanamadığını belirten Dağıstan Dağyar da şunları söyledi:

"Babamın kadavraya yazılmasına izin vermedim. Bazı hastaneleri araştırdım. Buraya getirdim. Kendim organımı vermek istedim. Testlere girdik. Uyumlu olduğu söyledikleri zaman düşünmeden kabul ettim. Babamın hayatını kurtarmak, yaşayacağını bilmek güzel bir duygu. Onun kurtulması en büyük değerdi. Ben babamı düşündüm, kendimi değil. Aile birlikte olunca güzel sağlıklı olsun yeter."

Karaciğer nakli bekleyen hastayı, oğlu kurtardı

Karaciğer nakli bekleyen hastayı, oğlu kurtardı

Karaciğer nakli bekleyen hastayı, oğlu kurtardı

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