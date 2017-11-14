Karadeniz yaylaları 'Yeşil Yol'la bağlanıyor

Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayacak 'Yeşil Yol Projesi' kapsamında Ordu'daki çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin Ordu etabında Çambaşı Yaylası ile Topçam arasındaki 25 kilometrelik yolun 5 kilometresinin asfaltlandığını söyledi.

'YEŞİL YOL PROJESİ' HAZIRLANDI

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Turizm Master Planı kapsamında, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla 'Yeşil Yol Projesi' hazırlandı. Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını birbirine bağlamak için 2013 yılında çalışmalarına başlanılan 'Yeşil Yol Projesi'ne şu ana kadar yaklaşık 186 milyon TL harcandı.

25 KİLOMETRELİK YOLUN ALTYAPISI TAMAMLANDI

2 bin 600 kilometrelik yolun Ordu sınırları içinden geçen 240 kilometrelik bölümünde, 130 kilometrelik bölümünü Büyükşehir Belediyesi, 110 kilometrelik bölümünü ise Karayolları yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 'Yeşil Yol Projesi' kapsamında en önemli etaplardan Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye Topçam arasında 25 kilometrelik yolun altyapısını tamamladıklarını, 5 kilometrelik bölümünde asfaltlandığını söyledi.

ORDU'NUN YAYLALARI BİRLEŞİYOR

Asfalt çalışmasının halen devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Bu çalışmayla Ordu'nun yaylalarını da birleştiriyoruz. Şu anda çalışmasını yaptığımız yol etabı çok önem taşıyor. Yapım çalışması süren Karadeniz Akdeniz Otoyolu ile Ordu- Mesudiye arasında ciddi bir ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Bu yoldan ayrıca Topçam üzerinden Çambaşı Yaylası'na da ulaşım var. Altyapısını bitirdiğimiz 25 kilometrelik yolun 5 kilometresi sıcak asfalt oldu. Çalışmalar devam ediyor. Muhteşem doğal güzelliği, manzarası ile görenleri etkileyen Topçam-Çambaşı yaylası ve çevresindeki obalara, Giresun'un da bir kısım yaylalarına artık ulaşım çok daha kolay hale geliyor."

ORDU'NUN 26 YAYLASINDA TANITIM ATAĞI

Ordu'nun 26 yaylasında tanıtım atağı başlattıklarını, çeşitli şenlik ve festivallerle bu yaylaları tanıttıklarını, Yeşil Yol bağlantısıyla yaylaların daha da cazip hale gelerek, eko-turizmin hareketlenmesine önemli katkı sağlayacağını da belirten Başkan Yılmaz, "Karadeniz'in en güzel yaylaları Ordu'da. Bu yaylalarımızı tanıtmak, ulaşım ve altyapı eksikliklerini gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Yayla yollarımıza önem verdiğimiz gibi, yaylalara alternatif kırsal mahallelerden ulaşımı kolaylaştırmak içinde grup yollarımızı asfaltlıyoruz. İl genelinde 3.5 yılda 510 kilometre sıcak asfalt ve 850 kilometre sathi asfalt yol çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca Türkiye'de denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Kayak Merkezi'ni tamamladık. Bu kışın hizmete açıyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu (TFK) tarafından işletilecek bu tesis kış sezonunda günde yaklaşık 2 bin 500 kişiye hizmet verecek. Yaylanın cazibesini de artıracak. Kış turizmine çok büyük katkı sunacak olan Çambaşı Kayak Merkezi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin de en büyük kayak merkezi olacak. Karadeniz Sahil Yolu'na alternatif Yeşil Yol'la da bu tesise kolay ulaşılabilecek. Bu ve benzeri yatırımlarla ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısında da çok ciddi bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Ulaşım ve tesis yatırımlarımız ilimizde bulunan 26 yaylamızın tamamının tanıtımına da büyük katkı sağlayacak."

















