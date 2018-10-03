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Karadeniz'de mavi yengeç yakalandı

Orta Doğu pazarında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen mavi yengeç Karadeniz'de avlanan balıkçıların ağına takıldı.

AA | 03.10.2018 - 13:28..
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Çoğunlukla Akdeniz ile Ege bölgelerinde rastlanılan mavi yengeçlerin son yıllarda nadir de olsa Karadeniz'de ağlara takıldıklarını vurgulayan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim  Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, "Akdeniz ve Ege'ye has bu türün Karadeniz'de geliş sebebiyle ilgili  henüz bilimsel olarak bir çalışma yapılmadı ama küresel ısınmanın etkili  olabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Karadeniz'de mavi yengeç yakalandı

"ÇOK KIYMETLİ BİR TÜR"

Prof. Dr. Samsun, söz konusu yengeç türünün, Karadeniz insanı  tarafından tüketilmediğine işaret ederek, "Aslında çok kıymetli bir türdür. Özel olarak üretimi yapılan ülkeler var. Uzak Doğu pazarında önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de mavi yengeç yakalandı

"BÖLGE HALKI TÜKETMİYOR"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer de mavi yengecin, palamut ağlarına takıldığını dile getirdi.

Yengeç hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın insanların tüketmeye yaklaşmadıklarını anlatan Tuncer, "Bölgemiz insanı çok nadir olarak ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor. Tezgaha bıraktık ama daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Onlara çok ilginç geldi." diye konuştu.

Karadeniz'de mavi yengeç yakalandı

Karadeniz'de mavi yengeç yakalandı

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