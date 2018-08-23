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Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, aralarında kırmızı listede bulunan teröristin de olduğu 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

DHA | 23.08.2018 - 12:59..
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Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, geçen ay, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşüren, yine 'kırmızı kategoride' başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in yakalanması için sıkı takip başlatılmıştı.

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

ERZAK ÇALDILAR

Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Fındıcak Yaylası'nda evden erzak çalındığının belirlenmesi üzerine bölgede operasyonlar genişletildi. Yayla kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında dün sabaha karşı çıkan çatışmada, 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü.

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

SU ARAMAYA ÇIKMIŞLAR

Çıkan çatışmada, 4 kişi oldukları belirlenen gruptaki 2 terörist, sırt çantaları bırakıp, yanlarına aldıkları bidonlarla su kaynağı aradıkları sırada izlerini süren Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) timi tarafından yaklaşık 20 metreden etkisiz hale getirildi.

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

Sırt çantaları ormanlıkta olduğu düşünülen teröristlerin yanında su bidonları ele geçirildi. Teröristlerin üzerinde M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, 3 el bombası, 4 M-16 tüfek şarjörü, kalaşnikof şarjörü, 119 M-16 mermisi, 121 kalaşnikof mermisi ile harita ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON SÜRDÜRÜLÜYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlarda, sözde 'lider kadro'ları öldürülen örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' dağıldı. Tunceli'den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Mehmet Yakışır ile Barış Öner'in bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi.

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

KARADENİZ'DE PKK'LI TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan 2'si teslim olurken, 6'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçışmaya başladı. Kaçmaya çalışan 2 teröristin de etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonla iz sürüyor. Operasyonlarda ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor.

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

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