Karadeniz'de PKK'yla mücadele devam ediyor

Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında süren operasyonlar her türlü hava şartlarında icra ediliyor.

KİRBİ VE KOBRA DA DESTEK VERİYOR

Yoğun tipi ve soğuğun etkili olduğu kırsalda -10 dereceye varan soğukta yürütülen operasyonlara kirpi ve kobra tipi araçlar da destek sağlıyor.

EĞİTİMLİ KÖPEKLER DE OPERASYONDA

Öte yandan, operasyonlar esnasında asker boş kalan yayla evlerini de kontrollere devam ediyor. Operasyonlara özel eğitimli köpekler eşliğinde komando timleri, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri destek veriyor.