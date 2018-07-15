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Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

Trabzon'un Tonya ilçesinde, doğanın tüm güzelliklerini barındıran yaylalar, eşsiz görüntüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

DHA | 15.07.2018 - 11:58..
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaz mevsiminin etkili olmasıyla göçlerin olduğu yaylaların yeşile bürünmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

Öğrenciler aileleriyle birlikte göç ettikleri yaylada tatillerini geçirirken, özelikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen yabancı ziyaretçiler ise temiz hava ve yeşil örtüyle kaplı doğanın keyfini çıkarıyor.

Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

FOTO SAFARİ TURLARI DÜZENLENİYOR

Bölgede yaylacılar, üzerlerindeki yöresel kıyafetlerle yaylarındaki yerleşim alanlarında besledikleri hayvanları merada da otlatmaları renkli görüntüler oluşturuyor.

Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

Yerli- yabancı pek çok turistin ziyaretçi akına uğrayan yaylalara fotoğraf tutkunları da ilgi gösteriyor. Fotoğraf tutkunları, yaylalarda foto safari turları düzenlerken, özelikle yaylacıların rengarenk yaşamlarını fotoğraflamaya çalışıyor.

Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

EYLÜL-EKİM AYLARINDA YAYLADAN İNİYORLAR

Yaz mevsimi süresince kaldıkları yaylada besledikleri hayvanların sütünden elde edilen tereyağı ve peynir çeşitleri de bölgeye akın eden yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

Hayvancılık yaparak, geçimlerine katkı sağlayan yaylacıların, kış mevsimi içinde yiyeceklerini ve yakacaklarını stoklayarak, eyül ya da ekim aylarında köylerine inmesi bekleniyor.

Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar



Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar



Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar



Karadeniz'in yaylalarının keyfini çıkarıyorlar

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