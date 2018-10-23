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Karadenizli edebiyatçıların hatırası müzede yaşatılacak

Karadeniz Bölgesi'nde doğmuş yazarların eserleri ile özel eşyalarının yer aldığı Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, ziyaretçilerini kültürel yolculuğa çıkartıyor.

AA | 23.10.2018 - 16:33..
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Karadeniz Bölgesi'nde doğmuş ya da uzun süre yaşamış şair ve yazarların eserleri ile özel eşyaları, Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde sergilenecek.

YAZARLARIN ESERLERİ YAŞATILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce oluşturulan müzede, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta doğmuş ya da yaşamış sanatçıların eserleri yer alıyor.

Karadenizli edebiyatçıların hatırası müzede yaşatılacak

FARKLI ESERLER YER ALIYOR

Ortahisar ilçesinde restore edilen, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin de yer aldığı 3 katlı tarihi konakta kurulan müzedeki 11 odanın her birinde farklı eserler bulunuyor.

Karadenizli edebiyatçıların hatırası müzede yaşatılacak

RESMİ AÇILIŞI OLACAK

Şair ve yazarların eserlerinin yanı sıra gözlük, kalem, silgi, daktilo ve diploma gibi özel eşyalarının da sergileneceği müzenin resmi açılışı ileriki günlerde yapılacak.

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