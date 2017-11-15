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Karafa nedir

Karafa nedir? Karafa ne işe yarar?

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Çoğumuzun "Benim adım Ebruli" şarkısında "Karafakiden ben akarım" şeklinde duyduğumuz ve merak nettiğimiz "karafa" sözcüğüyle ilgili bilgiler bu yazıda.

KARAFA NEDİR?

Sözcüğün Türkçesi "karafa" olmasına rağmen şarkıda Yunancası olan "karafaki" kullanılmıştır. Karafa ise; TDK'daki anlamına göre; "Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi" dir. Kubbealtı Lugatı'ndaki anlamına ise "Küçük rakı sürahisi".

Anlamlarından anlaşılacağı gibi karafa; içine rakı konulan bir tür sürahidir.

KARAFA NE İŞE YARAR?

Karafa, geçmiş dönemlerde rakının şişe ile satılmadığı yıllarda meyhanelerde veya restoranlarda rakıyı sunmak için kullanılırdı. Günümüzde ise özel günlerde rakıyı bu şekilde sunanlar mevcut.

Önceden karafa, sadece rakı için kullanılırken günümüzde su veya başka içecekleri sunmak için de kullanılıyor.

KARAFA ÖRNEKLERİ

Karafa nedir

Karafa nedir

Karafa nedir

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