Karagöl Tabiat Parkı'na ilgi

Su ve yeşilin buluştuğu park, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Etrafı yamaçlarla ve çam ağaçları ile kaplı olan Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ DOLU

Haftanın 7 günü tercih edilen parkta, göl çevresinde mangal yapan, ormanlık alanda doğa yürüyüşüne çıkan, göl manzarasını izleyen ve fotoğraflayan vatandaşlar doğa ile iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

YÜRÜYÜŞ İÇİN GELİYORLAR

Göl etrafında yaklaşık 1 kilometrelik yolda yürüyüş parkurları bulunuyor. Bunun haricinde orman içerisine doğru ortalama 5 kilometrelik yürüyüş yapabilirsiniz. Göl çevresinde hem yeme-içme işletmeleri hem tuvalet hem de çeşmeler bulunduğu için yürüyüş için fazla zorluk çekmiyorsunuz. Ayrıca göl çevresindeki tepelere tırmanmak için taş merdivenler kullanabiliyorsunuz. Arazi yürüyüşü için son derece ideal.

BALIK TUTMAK İÇİN İDEAL

Ayrıca gölde olta balıkçılığı da yapılıyor. Karagöl'de genellikle sazan balıkları tutuluyor. Karagöl, motorcular tarafından da Ankara'daki tercih edilen motosiklet güzergahlarından bir tanesi. Yine doğa fotoğrafçılığı da buranın en gözde aktivitelerinden.

KONAKLAYABİLİRSİNİZ

Konaklamayı düşünenler için 6 kişilik bir aileyi barındıracak şekilde, bir kulübe var. Göl manzarasını yüksekten gören, sıcak suyu, mutfağı ve buzdolabı bulunan bu mekan gecelik olarak, isteyenlere kiralanıyor.

















































