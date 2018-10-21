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Karagöl'de sonbahar güzelliği

Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşüyle kendisine hayran bırakıyor.

DHA | 21.10.2018 - 11:06..
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İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Karagöl'de sonbahar güzelliği

FOTOĞRAF SANATÇILARI DA İLGİ GÖSTERİYOR

Doğu Karadeniz’de, ünlü turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Karagöl, muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Karagöl'de sonbahar güzelliği

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Foto-safari tutkunları, ellerindeki fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan enfes manzarayı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmeye çalışıyor.

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler,  hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor.

Karagöl'de sonbahar güzelliği

YOK OLMAKTAN KURTARILDI

Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor. Öte yandan Aralık Deresi'nin taşıdığı alivyonlarla bir süre önce dolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göl, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) ağaç ve taşları kullanarak yaptığı özel menfezlerle alınan önlemle yok olmaktan da kurtarıldı.

Karagöl'de sonbahar güzelliği

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