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Karaköy'de ilk 'Nefes' fotoğraf sergisi

Fotoğraf sanatçısı Tolga Gümüş’ün ilk kişisel sergisi Nefes, 15 Mayıs Salı günü açılıyor.

AA | 14.05.2018 - 14:37..
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  2. Kültür Sanat

Fotoğraf sanatçısı Tolga Gümüş’ün Nefes adlı ilk kişisel sergisi 15 Mayıs Salı günü saat 19.30’da Karaköy'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Karaköy'de ilk 'Nefes' fotoğraf sergisi

30 MAYIS'A KADAR AÇIK

Tolga Gümüş’ün 2016- 2017 yıllar arasında Hindistan ve Nepal seyahatlerinde çektiği fotoğraflarından derlenen Nefes adlı sergi, 15-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık kalacak.

Düzenlenen sergide, Hindistan ve Nepal’deki günlük hayatı anlatan, birbirinden etkileyici portelerden yaklaşık 40 fotoğraf yer alacak.

Karaköy'de ilk 'Nefes' fotoğraf sergisi

İNSAN PORTRELERİ

Yaklaşık 5 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen 1977 Sinop doğumlu Tolga Gümüş, son dönemdeki çalışmalarını portre alanında yoğunlaştırdı ve bu amaçla Türkiye’nin farklı bölgeleri başta olmak üzere Nepal, Hindistan ve Küba’ya birçok gezi gerçekleştirdi.

Karaköy'de ilk 'Nefes' fotoğraf sergisi

Karaköy'de ilk 'Nefes' fotoğraf sergisi

Karaköy'de ilk 'Nefes' fotoğraf sergisi

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