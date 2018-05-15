'Karalahana severdi' diye mezarına karalahana ektiler

Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Duman Mahallesi’ndeki bir aile kabristanlığında bulunan mezarlardan biri diğerlerinden farklı. Diğer kabirleri envai çeşit çiçek ve renk renk güller süslerken, bir tanesine ekilen karalahanalar ise görenleri hayrete düşürüyor.

"HOCAYA DANIŞTILAR"

Duman Mahallesi Muhtarı Mevlüt Dikili, mezarın üzerine bir şey ekilmesi konusunu bir hocaya danıştığını aktaran Muhtar Dikili, “Hoca bana, mezarın üzerinde yeşil bir madde olursa, vefat eden kişiye faydalı olduğunu söyledi.” dedi.

“ÖLDÜKTEN SONRA BİLE KOPAMAZ”

Mezarlıktaki karalahanayı görenlerin fazla şaşırmadığını, Karadeniz’de bu tür olayların normal olduğunu belirten Muhtar Dikici, “Bunlar Karadeniz’in simgesi, şaşıracak bir şey yok. Vefat eden kişi benim de iyi bir arkadaşım, öldükten sonra hanımı çocukları üstüne karalahana dikmiş. Bu demek ki sevilen bir ürün. Karadeniz halkı, öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Lokman Kemik ise vefat eden kişiyi tanıdığını, mahallelerindeki mezarlarda bu tür olayların görüldüğünü belirtti.