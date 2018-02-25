Karaman şehidini son yolculuğuna uğurlandı

Siirt 3'üncü Komando Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Ünlü, geçici görevle gittiği 'Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü Afrin'de dün, teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Uzman Çavuş Ünlü'nün acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesinde oturan, bahçıvanlıkla geçimlerini sağlayan babası Osman ile annesi Gülseren Ünlü'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen aile, memleketleri Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Çatalbadem köyündeki evlerine döndü.

Şehit Ünlü'ün cenazesi, askeri uçakla Konya'ya, buradan da kara yoluyla Çatalbadem köyündeki babaevine getirildi.

OĞLUNU GECE RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Cenazeyi bekleyen anne Ünlü, oğlunu gece rüyasında gördüğünü, saat 04.00 sıralarında ise şehit haberini aldığını belirtip, ''Rüyamda gördüm. 'Anne, takım elbisemi ver' diyordu. Ben de geç içeriden al dedim'. 'Anne, sen takım elbisemi ver. Gideceğim ben' dedi. Sonra şehit haberini aldım.'' diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

ASKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baba Ünlü de oğlunun tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek, ''Oğlum, seninle gurur duyuyorum.'' dedi. Bu sırada, bir askerin duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

GÖREVİNİ TAMAMLAYINCA EVLENECEKTİ

8 yıllık uzman çavuşun ''Şehit olursam arkamda gözü yaşlı eş bırakmak istemiyorum.'' diyerek, evlilik yapmadığı, 1 yıl kalan doğu görevini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladığı belirtildi.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Şehit Ünlü'nün cenazesi, babaevinin önünde alınan helalliğin ardından dualar eşliğinden dini ve askeri törenin yapılacağı Kazancı beldesi meydanına götürüldü. Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Evlan, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Türkmen, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından tekrar Çatalbadem köyüne getirilerek, köy mezarlığında toprağa verildi.