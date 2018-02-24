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Karaman'da av tüfeğiyle çatışma: 1 kişi ameliyata alındı

Karaman'da seyir halindeki otomobile, başka bir araçtan av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA | 24.02.2018 - 01:09..
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30 yaşındaki Muhsin T.’nin kullandığı 70 AN 415 plakalı otomobile seyir halindeyken, plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.

Karaman'da av tüfeğiyle çatışma: 1 kişi ameliyata alındı


YARALI AMELİYATA ALINDI

Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği sürücü Muhsin T., yaralanırken kullandığı otomobil kontrolden çıkarak boş arsada bulunan inşaat demirlerine çarparak durdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ekibi ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücü Muhsin T.’yi alarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Muhsin T.,hemen ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekibi saçmaların isabet ettiği otomobilde çalışma yaparken, diğer ekiplerde olayı gerçekleştirerek kaçan araç ve şahısları tespit edebilmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da av tüfeğiyle çatışma: 1 kişi ameliyata alındı


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