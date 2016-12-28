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Karaman'da okullara kar tatili

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

AA | 28.12.2016 - 19:33
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KARAMAN

Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

VERİLEN ARA TELAFİ EDİLECEK

Hava sıcaklığının geçmiş günlere göre birkaç derece artması ile çatılardaki karların erimeye başladığını ifade eden Sultanoğlu, şunları belirtti: "Çatılarda bir metreye yakın kar var. Bu kar ve çatılardan sarkan buzlar zaman zaman aşağı düşerek tehlike arz etmektedir. Ayrıca meteoroloji tahminlerine göre 29 Aralık Perşembe akşam ve 30 Aralık Cuma günü 35 santim civarında kar yağması beklenmektedir. Bunun için yapılan toplantıda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın ve 30 Aralık Cuma günleri tatil edilmesi kararı alındı. Şu anda önemli olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliği. Bu eğitime verilen aralar telafi edilecektir."

Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

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