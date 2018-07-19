taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.322
USD
4,8091
EURO
5,6052
ALTIN
189,40
PETR
72,7900

Karaman'da seyyar mısırcı tezgahı yandı

Karaman'da mısır satan bir kişinin tezgahında yangın çıktı. Tezgahta bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi.

İHA | 19.07.2018 - 06:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gece saat 01:30 sularında mısır satıcısının tezgahı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümenden söndürse de, malzemeler telef oldu.

Karaman'da seyyar mısırcı tezgahı yandı

YANGIN TEZGAHTAKİ KÖMÜRÜN TUTUŞMASIYLA ÇIKTI

Sahibi tarafından kaldırım yanına kilitlenerek bırakılan seyyar mısırcı tezgahı biranda alev aldı. Tezgahın yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yanan mısırcı tezgahına su sıkarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı incelemede yangının tezgah üzerinde bulunan mangal kömürünün yeniden tutuşması sonucu çıktığını tespit etti.

Yangında tezgahın üzerindeki branda ve malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da seyyar mısırcı tezgahı yandı VİDEO


Karaman'da seyyar mısırcı tezgahı yandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL bitti

OHAL bitti

99
Adnan Oktar'ın örgütü için sevk yazısı hazırlandı

Adnan Oktar'ın örgütü için sevk yazısı hazırlandı

17
Inna Harbiye'de konser verdi

Inna Harbiye'de konser verdi

23
Trump'tan Erdoğan'dan Brunson çağrısı

Trump'tan Erdoğan'dan Brunson çağrısı

83
Bursa'da emniyet maganda damadı arıyor

Bursa'da emniyet maganda damadı arıyor

23
3 askeri hakim görevden alındı

3 askeri hakim görevden alındı

7
Kediciklere gece yarısı işlemi

Kediciklere gece yarısı işlemi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM