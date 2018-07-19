Gece saat 01:30 sularında mısır satıcısının tezgahı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümenden söndürse de, malzemeler telef oldu.

YANGIN TEZGAHTAKİ KÖMÜRÜN TUTUŞMASIYLA ÇIKTI

Sahibi tarafından kaldırım yanına kilitlenerek bırakılan seyyar mısırcı tezgahı biranda alev aldı. Tezgahın yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yanan mısırcı tezgahına su sıkarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı incelemede yangının tezgah üzerinde bulunan mangal kömürünün yeniden tutuşması sonucu çıktığını tespit etti.

Yangında tezgahın üzerindeki branda ve malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da seyyar mısırcı tezgahı yandı VİDEO









