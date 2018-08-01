Karaman'da yazmalı Türk bayrağı indirildi

Karaman İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde, terör örgütü PKK'nın flamalarında kullandığı renklerden oluşan yazmalarla birlikte Türk bayrağının asılı olduğu yönünde, polise ihbarda bulunuldu.

DÜĞÜN SAHİPLERİ GELENEK İÇİN ASTI

Olay yerine giden polis, yazmalardaki renklerin farklı olduğunu, terör örgütü flamasındaki renklerle bağdaşmadığını gördü. Çevrede araştırma yapan polis, birbirine dikili yazmalara bağlı Türk bayrağının, düğün sahibi tarafından, geleneklere göre, düğün olduğunu belirtmek için asıldığını belirledi.

YASALARA UYGUN OLMADIĞI İÇİN İNDİRTİLDİ

Polis, düğün sahibine, yasalar gereği Türk bayrağının bu kriterle asılamayacağını belirtip, bayrağı indirtti.