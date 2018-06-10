taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Karamollaoğlu Bursa'da konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Partimiz Meclis'te en güçlü parti olarak temsil edilecek" dedi.

İHA | 10.06.2018 - 21:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Karamollaoğlu Bursa'da konuştu

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu, Bursa’da vatandaşlarla buluştu.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ÖNGÖRÜSÜ

"İnanıyorum ki bu seçim neticesinde partimiz Meclis'te en güçlü parti olarak temsil edilecek" diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu şu anda görüyorum. Neden bu kadar kesin konuşuyorum; seçimlerden önce 1 buçuk seneye yaklaştı, görev benim omuzlarıma yüklendi. Türkiye nasıl bir ortamda? Bu problemleri neden yaşıyoruz? Bu konularla ilgili konferanslara başladık. Bizim dışımızda bulunan kesimler bize kulak vermeye ve ‘Ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz, bu güne kadar neredeydiniz?’ demeye başladılar. Biz de, ‘Biz Türkiye’deydik siz bize kulak vermiyordunuz’ dedik. Türkiye’de şimdi bir baskı havası var. Özellikle memur, esnaf, devlette bir yerde işçi olarak çalışanlar kanaatlerini belirtmekte korkuyorlar. Esnafın tepelerine müfettişler geliyor, seslerini çıkaramıyorlar.”

Karamollaoğlu Bursa'da konuştu


YÜZDE 0,68

SP, 1 Kasım genel seçimlerinde 325.947 kişinin oyunu alabilmişti. Bu da grafiklere yüzde 0,68 olarak yansımıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

305
Erdoğan mitinginde Muharrem İnce'yi izletti

Erdoğan mitinginde Muharrem İnce'yi izletti

158
Kandil'i korku sardı

Kandil'i korku sardı

151
Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

219
Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

52
Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

89
Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM