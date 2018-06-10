Karamollaoğlu Bursa'da konuştu

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu, Bursa’da vatandaşlarla buluştu.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ÖNGÖRÜSÜ

"İnanıyorum ki bu seçim neticesinde partimiz Meclis'te en güçlü parti olarak temsil edilecek" diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu şu anda görüyorum. Neden bu kadar kesin konuşuyorum; seçimlerden önce 1 buçuk seneye yaklaştı, görev benim omuzlarıma yüklendi. Türkiye nasıl bir ortamda? Bu problemleri neden yaşıyoruz? Bu konularla ilgili konferanslara başladık. Bizim dışımızda bulunan kesimler bize kulak vermeye ve ‘Ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz, bu güne kadar neredeydiniz?’ demeye başladılar. Biz de, ‘Biz Türkiye’deydik siz bize kulak vermiyordunuz’ dedik. Türkiye’de şimdi bir baskı havası var. Özellikle memur, esnaf, devlette bir yerde işçi olarak çalışanlar kanaatlerini belirtmekte korkuyorlar. Esnafın tepelerine müfettişler geliyor, seslerini çıkaramıyorlar.”





YÜZDE 0,68

SP, 1 Kasım genel seçimlerinde 325.947 kişinin oyunu alabilmişti. Bu da grafiklere yüzde 0,68 olarak yansımıştı.

