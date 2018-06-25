taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Karamollaoğlu: İşimizi bırakıyor değiliz

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yaptı.

AA | 25.06.2018 - 00:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından parti genel merkezine gelişinde partililerce karşılandı.

"ÇOK DAHA İYİ SONUÇ BEKLERDİK"

Karamollaoğlu, parti teşkilatlarının seçim çalışmaları kapsamında olağanüstü çaba sarf ettiğini dile getirerek, "Hakikaten bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur. Millet böyle bir tercihte bulundu. Biz de bu tercihe saygı göstermek durumundayız." diye konuştu.

Karamollaoğlu: İşimizi bırakıyor değiliz

"İŞİMİZİ BIRAKMIYORUZ"

Seçim sürecinde ülkenin sıkıntılarının nereden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini anlattıklarını ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Bu ifadelerimiz bugün de geçerli. İktidarda bulunan arkadaşlar eğer bu ifadelere biraz bundan sonra kulak kabartırlar, bunları dikkate alırlarsa hem kendilerinin hem de memleketin faydasına olur diye düşünüyoruz. Burada işimizi bırakıyor değiliz. Bundan sonra çalışmalarımıza inşallah daha büyük gayretle devam edeceğiz. Elbette bugün içinde bulunduğumuz şartlar bu milleti nasıl etkiliyor, neden böyle etkiliyor? Onu da dikkate alarak yeni metotlar geliştirmeye, millete ulaşmaya gayret edeceğiz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de iki kişiden birinin tercihi Erdoğan

Türkiye'de iki kişiden birinin tercihi Erdoğan

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM