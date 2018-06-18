1 Love bombing nedir Türkçeye aşk bombası, aşk bombacısı olarak geçen bu olay, bir kadın ile bir erkek arasındaki ilişkinin hızla başlayıp, hızla bitmesine verilen isimdir.

2 Olumlu ve olumsuz yönleriyle vejetaryen beslenme Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Gizem Gök, vejetaryen beslenmenin olumlu, olumsuz etkilerini ve vegan beslenenlerin dikkat etmesi gerekenleri sıralıyor.

3 Kadıköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişi serbest bırakıldı Köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S. serbest bırakılarak, para cezası uygulandı.

4 Kazak milyarder, 101 metrelik yatıyla Bodrum'da Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un (64) 'I Dynasty' isimli ultra lüks motoryatı, Bodrum'a getirildi.

5 Karamollaoğlu Kandil'e girilmesini istemiyor Temel Karamollaoğlu'na göre, "Kandil'de PKK'lı kalmadı, Mehmetçik boş dağları bombalıyor ve Kandil'e girmeye gerek yok."

6 Havuç efsanesini yaratan İngilizler Alman uçaklarını bir bir düşüren İngiliz ordusu, geliştirdikleri radar teknolojisini gizlemek için gazetelerde pilotlarının daha iyi görmesinin sebebini havuca bağlamıştı.