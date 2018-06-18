Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlara imza attı. Bölgede yaklaşık 5 bin teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, rotasını Kandil'e çevirdi.
ONLARCA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın Kuzeyi'ni terör örgütü PKK'dan temizlemek için başlatılan operasyonda, Kandil'e hava harekatları düzenlendi, onlarca terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar sürerken muhalefetten "Kandil'e girmeyin." tepkileri yükselmeye devam ediyor. Bu tepkilerden biri de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.
"BOŞ DAĞLARI BOMBALIYORSUNUZ"
SP lideri, "Siz boş dağları bombalıyorsunuz. Kandil'de bir tane PKK'lı kalmadı. Şimdi gidip oraya ineceksiniz, bak geldik fethettik buraları diyeceksiniz." diye konuştu.
Karamollaoğlu Kandil'e girilmesini istemiyor VİDEO