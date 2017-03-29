Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın çadır ziyaretine yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İSVİÇRE'DE AÇILAN ERDOĞAN PANKARTI

Avrupa'nın birçok ülkesinde Türkiye'ye ve daha çok hükümete karşı birtakım gelişmelere şahit olunduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bakanlarımız ülkeye sokulmuyor. İsviçre gibi yerlerde Türkiye aleyhine toplantı yapacak olanlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tehdit eden pankartlar açıyor ve polis 'Düşünce ve fikir hürriyetidir, biz buna karışamayız' diyor. Bizim bunların hiçbirini kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

HAYIR ÇADIRI ZİYARETİ

16 Nisan'da yapılacak referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını söyleyen Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin "hayır" çadırını ziyaret etmesine de değindi.

"ALLAH RAZI OLSUN, BU BİR ERDEMDİR"

Karamollaoğlu, şunları söyledi; "Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Sarıyer'de CHP'nin 'hayır' çadırını ziyarete gitmiş. Allah razı olsun. Bu bir erdemdir. Ama bunu sadece bir kere bir çadıra giderek değil, bütün Türkiye'de 'Arkadaş size takdim ettiğimiz bir metnin kabulü istikametinde oy kullanmanızı istiyoruz. Bize göre bu metin oylanır ve geçerse Türkiye uçacak. Ama hayır diye bir niyetiniz varsa Allah sizin de hayrınızı versin' de. Kimse bundan zarar görmez. Belki de iktidar daha da fazla puan kazanır.

"HAKİKATEN TAKDİRLE KARŞILADIM"

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir 'hayır' çadırını ziyaret etmesini hakikaten takdirle karşıladım. Hepimiz de öyle."