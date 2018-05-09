Karamollaoğlu: Temennim Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerle biraraya gelerek seçim sürecine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Karamollaoğlu, Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin soruya şu değerlendirmeyi yaptı:

"İNŞALLAH BİZ GİTMEDEN O ÇIKAR"

"Elbette yapılabilir. Şuna özen göstermeye çalıştım. Şov mahiyetinde bir işi benimsemedim. Diğer arkadaşların şov olarak yaptıklarını söylemiyorum. Elbette Demirtaş'ın bugünkü şartlarda mademki aday olmasına engel yok. O zaman kendi fikir ve düşüncelerini topluma anlatabilmek için tutukluluk halinin sona erdirilmesi kanaatindeyiz. İnşallah biz gitmeden o çıkar. Bu hukukun gereğidir.

Anayasada açıktır. Tutukluluk bir tedbirdir. Aslında normal şartlarda özellikle siyasiler için uygulanmaması gereken bir tedbirdir. Benzer hususları medya mensupları için söylerim. Kaçma tehlikesi varsa onlara da riayet edilir. Temennim Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de bir erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum."





