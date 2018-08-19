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Karatay: Kırmızı eti yağıyla istediğiniz kadar yiyin

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin yağıyla birlikte yenddiğinde faydalı olduğunu belirtti.

AA | 19.08.2018 - 00:24..
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Karatay: Kırmızı eti yağıyla istediğiniz kadar yiyin

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kitap imzalama etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda, baklava ve börek tüketilmesini önermediğini söyledi.

Lezzetli ve doğal olan her şeyin istenildiği kadar yenilebileceğini aktaran Karatay, baklava yenilecekse sadece bir dilim tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

"KUYRUK YAĞINI BOL KULLANABİLİRSİNİZ"

Kurban Bayramına ilişkin de açıklamalarda bulunan Karatay, "Bol bol kuyruk yağını kullanabilirsiniz. Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

"İLERİ YAŞTAKİ HASTALIKLARIN HİÇBİRİ GENETİK DEĞİL"

Türk kahvesinin sağlıklı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Kahve en güçlü antioksidandır, şekersiz olmak şartıyla. Misafirlikte şeker yemeyiniz, bol bol kahve içebilirsiniz. Yaz döneminde bol bol denize girip, güneşlenip D vitamini depolamalı. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir, hepsi önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıkların hiçbiri ilaç eksikliğinden değildir." diye konuştu.

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