Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul otoyolunun 14. kilometresinde sanat yapıları yapım çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Samandağ yolunun 11-13. kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nazilli-Denizli ayrımı - Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür ve kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri devlet yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları yapılırken, Durağan-Vezirköprü yolunun 13-14. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem arz ediyor.