taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9491
EURO
4,8624
ALTIN
168,34
PETR
69,4400

Karayollarında son durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA | 30.03.2018 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul otoyolunun 14. kilometresinde sanat yapıları yapım çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Samandağ yolunun 11-13. kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayollarında son durum

Nazilli-Denizli ayrımı - Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür ve kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Karayollarında son durum

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri devlet yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları yapılırken, Durağan-Vezirköprü yolunun 13-14. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem arz ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Volkswagen'den 7,4 milyar dolarlık zarar
Dizel skandalı nedeniyle zor dönemler geçiren Volkswagen, ABD'de çok sayıda aracını geri aldı.
Tesla 123 bin aracını geri çağırdı
Tesla, Model S araçlarında görülen direksiyon sorunu nedeniyle 123 bin aracını geri çağırdığını açıklandı.
Volkswagen'den yeni SUV : Atlas Cross Sport
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tanıttığı SUV konseptiyle adeta şov yaptı!
Hyundai Tucson'a makyaj yapıldı
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin tutulan SUV modeli Tucson, yeni bir yüze kavuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

157
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

180
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

66
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

23
Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

18
ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

19
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM