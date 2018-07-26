taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.474
USD
4,8100
EURO
5,6324
ALTIN
189,86
PETR
73,9100

Kardeş kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da iki kardeş tartışması kavgaya dönünce Recep Baran silahla kardeşini vurarak ölümüne sebep oldu. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA | 26.07.2018 - 16:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır’da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada, kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Olay, merkez Bağlar ilçesinde gerçekleşti.

KARDEŞİNİ SİLAHLA VURDU

İki kardeş olan Salih ve Recep Baran arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla vurulan Salih Baran olay yerinde hayatını kaybetti. Recep Baran'a ise olayla ilgili hakkında soruşturma başlatıldı. Baran’ın cenazesi, olay yerine çağrılan ambulansla, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

138
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

75
Torba teklifte sağlık sektörü için karar

Torba teklifte sağlık sektörü için karar

51
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

680
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

148
CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

134
CHP'liler il başkanlarını sayamadı

CHP'liler il başkanlarını sayamadı

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM