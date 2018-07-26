Kardeş kavgası kanlı bitti

Diyarbakır’da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada, kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Olay, merkez Bağlar ilçesinde gerçekleşti.

KARDEŞİNİ SİLAHLA VURDU

İki kardeş olan Salih ve Recep Baran arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla vurulan Salih Baran olay yerinde hayatını kaybetti. Recep Baran'a ise olayla ilgili hakkında soruşturma başlatıldı. Baran’ın cenazesi, olay yerine çağrılan ambulansla, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.