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Kardeş kavgasında ağabeyini öldürüp kaçtı

Şanlıurfa'da kardeşler arasında yaşanan kavgada ağabey hayatını kaybederken cinayet zanlısı olan küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

İHA | 19.10.2018 - 01:12..
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Mehmet Ayhan, daha önceden bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ın evine gitti. İki kardeş arasında yeniden tartışma başladı.

Kardeş kavgasında ağabeyini öldürüp kaçtı


5 EL ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce yanında getirdiği tabancayı çıkaran Mehmet Ayhan, iddiaya göre ağabeyi Vedat Ayhan’a 5 el ateş açtı. Vedat Ayhan olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Ayhan ise kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken hayatını kaybeden ağabeyin cesedi ise savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kardeş kavgasında ağabeyini öldürüp kaçtı VİDEO

Kardeş kavgasında ağabeyini öldürüp kaçtı


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