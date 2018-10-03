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Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Aksaray'da minibüsün yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, ölen şahsın ablası olay yerinde fenalık geçirdi.

İHA | 03.10.2018 - 07:00..
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Hürriyet Mahallesi Sağlık Köy yolunda, Aksaray’dan Sağlık Köy istikametine seyreden Adem A. (68) idaresindeki 68 S 0140 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Recep Sağlam’a (25) çarptı.

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsın olay yerinde hayatını kaybetti tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Minibüs sürücüsü gözaltına ise alındı.

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

ACILI ABLA AĞIT YAKTI

Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Sağlam’ın ablası Kezban U. (28) önce kardeşinin öldüğüne inanmayarak gözyaşlarına boğuldu. Cesedin cenaze aracına taşınması esnasında kardeşini yerde kanlar içinde gören abla Kezban U., “O benim Recebim, o üşür oralarda” diye ağıt yakarak fenalık geçirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

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